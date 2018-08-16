Çeyizciydi, azmetti fırıncı oldu

Her gün binin üzerinde ekmek satan ve aile bütçesine önemli katkıda bulunan Güler, alın teri dökerek kazandığı parayla ev, araba ve traktör sahibi oldu.

Fırında hem ekmek yapan hem de pişiren Güler'e çocukları ve torunları da yardım etti. Aradan geçen sürede ustalaşan Maviş Güler, para da kazanmaya başlayınca işine daha çok sarıldı.

- "Çırak da usta da benim"

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işinden çok memnun olduğunu ve severek yaptığını söyledi. Daha önce evde dikiş makinesiyle çeyiz malzemeleri hazırladığını dile getiren Güler, oğluna yardım etmek amacıyla başladığı fırında meslek sahibi olduğunu ifade etti.

Güler, yıllardır tezgah başında olduğunu belirterek "Fırında ilk çalışmaya başladığında hamur kesmek için ustaya yardım etmek istedim. Usta, 'Ben 7 yılımı verdim, sen öğrenemezsin' dedi. Ben de gayret ettim ve öğrendim. Şimdi çırak da usta da benim." diye konuştu.

49 yaşından sonra öğrendiği meslekle ailesinin geçimini sağladığını ve gelir seviyesinin yükseldiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Allah bin bereket versin, para da kazanıyorum. Arabamı, traktörümü aldım. İki katlı evimi yaptım. Herkes yapabilir, kadın olarak. Bu iş kadın işi. Fırında çalışmaktan mutluyum. Eşim, oğlum ve torunlarım hep beraber çalışıyoruz. Saat 05.00'te işe başlıyorum. Günlük binin üzerinde ekmek satıyoruz."

Maviş Güler, torunlarının da yaz tatilinde fırında çalıştığını sözlerine ekledi.

