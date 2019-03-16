Çeyizlerin olmazsa olmazı dokuma yollukları yaşatmaya çalışıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Halil Kılınç (73), dokuma tezgahında 57 yıldır genç kızların çeyizlerini süsleyen dokuma yollukları yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'ten yaklaşık 35 yıl önce Çaycuma ilçesine gelerek yerleşen ve Esengil Caddesi'nde açtığı dükkanında yolluk dokumacılığı yapan Kılınç, 1990'da emekli olmasına rağmen tezgahını bir gün bile bırakmıyor.

El emeği göz nuru yollukları ilmek ilmek işleyen Halil Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1962'de mesleğine Gaziantep'te atıldığını ve 35 yıldır da Çaycuma'da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Emekli olmasına rağmen işini severek yaptığını anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu işten kazandığımla üç çocuk büyüttüm. 1990'da mesleğimden emekli oldum. İşimi severek yapıyorum. Artık yaşımın da vermiş olduğu ağırlıktan dolayı bu işi sadece zaman geçirmek için yapmaya başladım ve yolluklara eskisi gibi talep yok. Zamanında yolluk olarak dokuma yapıyorduk ve genç kızlar bunları çeyizine koyuyordu. Artık hazır halılar ve yolluklar çıktı. Fazla talep yok ama elimden geldiğince genç kızların çeyizlerinde olmazsa olmaz olan dokuma yollukları tezgahımda yaşatmaya çalışıyorum. Artık yaşımda geçtiği için üzerine düşmüyorum ve bu işte vakit geçiyorum."