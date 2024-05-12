Yağış ve fırtına vatandaşları hazırlıksız yakaladı! Ortaya ilginç manzaralar çıktı: Adana ve Hatay'da sağanak bastırdı

Adana'da yollar göle döndü, fırtına ve sağanak ağaçları devirdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde de yağış nedeniyle trafik felç oldu.

YOLLAR SUYLA DOLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında Adana'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu.

Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

HATAY'DA DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

TRAFİK AKSADI

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

İŞTE ADANA VE HATAY'DA SAĞANAK SONRASI MANZARALAR

ADANA

HATAY

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





