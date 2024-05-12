Yağış ve fırtına vatandaşları hazırlıksız yakaladı! Ortaya ilginç manzaralar çıktı: Adana ve Hatay'da sağanak bastırdı

Adana'da yollar göle döndü, fırtına ve sağanak ağaçları devirdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde de yağış nedeniyle trafik felç oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 13.00 sıralarında Adana'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu.
Su basan yollara, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.
ADANA
HATAY
(DHA-AA)