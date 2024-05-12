Aydın'da evlat vahşeti! Ölmeden önce katilinin oğlu olduğunu söyledi

Dehşete düşüren olay, saat 01.00 sıralarında Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Hasan Çağlayan, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan oğlu Hüseyin Çağlayan'la içki içmeye başladı. Bu sırada Hasan Çağlayan henüz belirlenemeyen bir nedenle oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Çağlayan, yanındaki bıçakla babasını karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çağlayan, burada sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayan kişinin oğlu olduğunu söyledi. Görevliler durumu jandarmaya bildirdi. Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı Hasan Çağlayan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Çağlayan'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Çağlayan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





