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  4. Aydın'da evlat vahşeti! Ölmeden önce katilinin oğlu olduğunu söyledi

Aydın'da evlat vahşeti! Ölmeden önce katilinin oğlu olduğunu söyledi

12.05.2024 16:30
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada oğlu Hüseyin Çağlayan (28) tarafından bıçaklanan Hasan Çağlayan (53), yaşamını yitirdi. Hasan Çağlayan'ın ölmeden önce sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayanın oğlu olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'da evlat vahşeti! Ölmeden önce katilinin oğlu olduğunu söyledi

Dehşete düşüren olay, saat 01.00 sıralarında Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Hasan Çağlayan, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan oğlu Hüseyin Çağlayan'la içki içmeye başladı. Bu sırada Hasan Çağlayan henüz belirlenemeyen bir nedenle oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Çağlayan, yanındaki bıçakla babasını karnından bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çağlayan, burada sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayan kişinin oğlu olduğunu söyledi. Görevliler durumu jandarmaya bildirdi. Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı Hasan Çağlayan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Çağlayan'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Çağlayan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Aydın
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