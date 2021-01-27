Ceylan hemşireye saldıran sanık hakkında mütalaa açıklandı

Beşiktaş’ta hemşire olan eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.’ye bıçakla saldıran sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkemeye gönderilen Adli Tıp Kurumu raporunda ise Ceylan G.’nin bazı parmaklarında işlev kaybı olduğu kaydedildi.

İstanbul Beşiktaş’ta hemşire olan eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı için gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında bıçakla saldıran sanık Nazir Ilgın’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın SEGBİS yoluyla bağlanırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, hemşireliği bırakarak Adana’ya ailesinin yanına yerleşen müşteki Ceylan G. ise katılmadı.

ATK raporu dava dosyasına geldi

Mahkeme başkanı, davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini belirtti. Raporda, Ceylan G.’nin olay esnasında sol ve sağ eli ile boyun bölgesinde kesilerin oluştuğu kaydedildi. Raporda, “Arızasının, organlardan birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olduğu ve yüzde sabit iz niteliğinde olduğu kanaatini bildirir rapordur” ifadelerine yer verildi.

Sanık Ilgın’a ATK raporunu hatırlatan mahkeme başkanı, rapora karşı diyeceklerini sordu. Sanık Ilgın ise rapora karşı diyeceği bir şey olmadığını söyledi.