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Ceylan hemşireye saldıran sanık hakkında mütalaa açıklandı

27.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta hemşire olan eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.’ye bıçakla saldıran sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Beşiktaş’ta hemşire olan eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.’ye bıçakla saldıran sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkemeye gönderilen Adli Tıp Kurumu raporunda ise Ceylan G.’nin bazı parmaklarında işlev kaybı olduğu kaydedildi.
İstanbul Beşiktaş’ta hemşire olan eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı için gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında bıçakla saldıran sanık Nazir Ilgın’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın SEGBİS yoluyla bağlanırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, hemşireliği bırakarak Adana’ya ailesinin yanına yerleşen müşteki Ceylan G. ise katılmadı.

ATK raporu dava dosyasına geldi
Mahkeme başkanı, davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini belirtti. Raporda, Ceylan G.’nin olay esnasında sol ve sağ eli ile boyun bölgesinde kesilerin oluştuğu kaydedildi. Raporda, “Arızasının, organlardan birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olduğu ve yüzde sabit iz niteliğinde olduğu kanaatini bildirir rapordur” ifadelerine yer verildi.
Sanık Ilgın’a ATK raporunu hatırlatan mahkeme başkanı, rapora karşı diyeceklerini sordu. Sanık Ilgın ise rapora karşı diyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Mütalaada 15 yıla kadar hapis istemi
Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılık mütalaasında, Ceylan G.’nin olaydan bir gün önce sanık hakkında emniyete başvurduğunu, olay günü de korktuğu için arkadaşı ile birlikte eve yürüdüğünü, sanığın biranda karşılarına çıktığını ancak müştekinin konuşmak istemediğini kaydetti. Ceylan G.’nin konuşmak istememesi üzerine sanık Nazir Ilgın’ın yanında getirdiği bıçağı çıkararak boynuna doğru hamle yaptığının anlatıldığı mütalaada, hem boyun hem de vücudunun farklı yerlerinden öldürmek amacıyla bıçakladığı belirtildi. Mütalaada, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluğun devamı talep edildi.
Savunmasında olayın aniden geliştiğini söyleyen tutuklu sanık Ilgın, “Katılanın elbisesine zarar vermek amacıyla anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim. Katılanı öldürmek gibi bir amacım yoktu. Daha önce hiçbir suça karışmadım. Mağdur oldum. Eylemin yaralama olarak kabul edilmesini ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanık Nazır Ilgın’ın tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 6 Haziran 2020’deki ilk olayla ilgili hazırlanan iddianamede şüpheli Nazir Ilgın’ın ‘kasten yaralama’, ‘geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan diğer iddianamede ise, serbest kaldıktan 2 gün sonra genç hemşireyi bıçakla yaralayan şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

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