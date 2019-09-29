Ceza, çocukla ebeveyn arasının daha da açılmasına yol açıyor

ocuklarda görülen öfke vakaları ve bu öfke durumlarının önüne nasıl geçileceğine dair açıklamalarda bulunan Doruk Sağlık Grubu Uzman Klinik Psikolog Büşra Keyik, “Öfke, her insanın doğasında vardır. Uygun yollarla ifade edildiğinde sağlıklı bir duygudur. Kişinin çevresinde olup biten olaylara ya da kendisine yönelik her türlü tehdide karşı gösterdiği bir savunma düzeneğidir. Bebeklikten itibaren var olan öfke duygusunun ilk dışa vurma şekli, kriz şeklinde ağlamaktır. Yaş ilerledikçe kişinin öfkesini dışa vurma şekilleri değişir. Çocuklarda öfkenin birçok farklı sebepleri olabilir. Özellikle küçük çocuklar, henüz kendilerini ifade etmede zorlandıkları için öfke davranışları sergileyebilir. İsteklerini ve düşüncelerini ifade edememek, kızgınlıklar, paylaşmayı henüz öğrenmemiş olmak onlarda stres oluşturabilir.

Çocuklar haksızlığa uğradıklarına inanırlarsa, ayrımcılık yapılırsa, yanlış anlaşılırlarsa ve amacını aşan ceza alırlarsa sinirlenir, öfkelerini dışarıya vurabilir. Ailesinde büyüklerden sürekli öfkeli davranışlar gören çocuklar da aşırı öfkeli olabilir. Anne ve babasını sürekli tartışırken gören çocukların bu sorunu yaşaması daha güçlü bir ihtimaldir. O yüzden çocukların yanında yapılan konuşmalara ve davranışlara dikkat edilmelidir. İstekleri karşılanmayan ya da yeterince karşılanmayan çocuklar öfkeli davranışlar gösterebilir. Tutarsız anne ve baba davranışları da çocuğun öfkelenmesine sebep olabilmektedir. Örneğin annenin koyduğu kurala babanın özen göstermemesi öfke krizini tetikleyebilir. Çevresinde öfkeli davranışlar sergileyip istediğini yaptıran çocukları gözlemleyen çocuklar da öfkeli davranışlar sergileyip istediklerini yaptırmak isteyebilirler” dedi.