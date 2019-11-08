HABER

Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz, daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi bulundu.
TIR şoförü Oktay Bayram, geçen 26 Eylül gecesi ortadan kayboldu. Yakınları, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, Bayram'ın en son Denizli-Pamukkale Karayolu üzerindeki Korucuk Mahallesi'nde bulunan Gülüm Taverna'nın sahibi İsmail Aydeniz (45) ve oğlu Ali Aydeniz (25) ile görüldüğünü belirledi. Polis, Bayram'ın kaybolmasından bir hafta sonra baba-oğul ile yanlarında çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Baba- oğul ifadelerinde, Oktay Bayram'ın daha önce iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattı. Ali Aydeniz, olay gecesi konuşmak için Üçgen Kavşağı'ndan otomobillerine aldıkları Bayram'ın dalgınlıklarından faydalanıp, araçtan inerek kaçtığını, sonrasında ise görmediğini söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba İsmail Aydeniz, oğlu Ali Aydeniz ve çalışanları Ramazan Şenocak tutuklandı. Diğer şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
CEZAEVİNDEN GELEN İTİRAF CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tutuklanan 3 şüphelinin cezaevinde, yeniden ifadelerini aldı. Baba İsmail Aydeniz, Oktay Bayram'ı tabancayla öldürüp, cesedini tavernanın yanındaki duvarın dibine gömdüklerini itiraf etti.
İtiraf üzerine polis ve jandarma ekipleri, Aydeniz'in tarif ettiği yerde iş makinesiyle kazı yaptı.
Kazıda, 2 metre derinlikte çöp poşeti içinde Bayram'ın cesedi bulundu.
Polisin ağır koku nedeniyle maske takarak yaptığı incelemenin ardından Oktay Bayram'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAF

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)
450 öğrenci bir araya geldi, "LÖSEV hayat verir" yazdı450 öğrenci bir araya geldi, "LÖSEV hayat verir" yazdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, nasıl okunur? İşte salavat faziletleri

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir?

PKK'ya bir darbe daha! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan net mesaj: Devam edeceğiz!

Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.