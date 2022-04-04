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Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Kayınvalidesi ve baldızını öldürüp bir çocuğu yaraladı

04.04.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşanan korkunç olayda, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin evine giderek dehşet saçtı. Fırat A., kayınvalidesi ve baldızını tabancayla öldürüp 10 yaşındaki bir çocuğu da ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Kayınvalidesi ve baldızını öldürüp bir çocuğu yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi.

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EVDEKİLERLE TARTIŞINCA KURŞUN YAĞDIRDI

Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti.

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Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.

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Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi.

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SALDIRIDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet cezaevi Elazığ silahlı saldırı
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