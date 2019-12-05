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Cezaevine girenlerin sayısı 2018'de yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı 2018 yılında yüzde 14 arttı. Cezaevine giren kişilerin işledikleri suçlara bakıldığında başı yüzde 17 ile hırsızlık çekiyor.

Cezaevine girenlerin sayısı 2018'de yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ceza İnfaz Kurumu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2018 tarihindeki kişi sayısı, 2017 yılının aynı tarihine göre yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu. Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2018 tarihindeki nüfusunun yüzde 78,9’unu hükümlüler ve yüzde 21,1’ini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96,1’ini erkekler, yüzde 3,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013 yılında 188 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2017 yılında 288’e ve 2018 yılında 323’e ulaştı. Diğer taraftan 2018 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 401’i ceza infaz kurumunda yer aldı.

CEZAEVİNE 2018 yılında 266 BİN 889 HÜKÜMLÜ GİRDİ

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 215 bin 170 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1’ini erkekler oluşturdu.

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 95 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,8 artışla 14 bin 502 oldu.

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ HIRSIZLIK OLDU

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 17’si hırsızlık, yüzde 12,4’ü yaralama, yüzde 6,7’si Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yüzde 5,8’i İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 3,5’i ise öldürme suçu işledi.

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 47,3’ü ilköğretim mezunu, yüzde 15,1’i ortaokul ve dengi okul, yüzde 13,5’i ilkokul mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 37,5’i ilköğretim, yüzde 23,4’ü lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17’si ilkokul mezunu kişilerden oluştu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 36,9’unu ilköğretim, yüzde 19’unu lise ve dengi meslek okulu, yüzde 18,8’ini ilkokul mezunu hükümlüler oluşturdu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,9’u ilköğretim, yüzde 27,6’sı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,2’si ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 37,7’si ilköğretim, yüzde 20,6’sı lise ve dengi meslek okul, yüzde 17,2’si ilkokul mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,1, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 25,6, ilköğretim mezunlarında yüzde 21,9, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 18,6, ilkokul mezunlarında yüzde 13,9 ile hırsızlık suçu; lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,3 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 10,5 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi hırsızlık TÜİK

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