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  4. Cezasını kendileri verdi! Köy muhtarı, kuyu inşaatı için gerekli parayı çaldığı için kırbaçlanarak cezalandırıldı

Cezasını kendileri verdi! Köy muhtarı, kuyu inşaatı için gerekli parayı çaldığı için kırbaçlanarak cezalandırıldı

15.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da çekildiği tahmin edilen görüntüler ülkenin sosyal medyasında gündem yaramayı başardı. Söz konusu görüntülerde köyünde su kuyu açmak için toplanan parayı çalan bir muhtara mahallenin verdiği ilginç ceza yer aldı.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde köylünün parasını çaldığı iddia edilen muhtara verilen ceza yer aldı. Yerel kaynaklara göre, bir su kuyusu inşa edilmesi için köye büyük miktarda para bağışlandı. Ancak muhtar bağışlanan parayı kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. Bu öğrenen köylüler ise büyük bir öfkeyle muhtarı cezalandırmak için harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde muhtar bir Hindistan cevizi ağacına bağlanarak cezalandırıldı. Yarı çıplak bir şekilde ağaca bağlanan muhtar köylüler tarafından kırbaçlandı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Kenya hırsızlık

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