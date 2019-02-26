Resmi medya, özel televizyon kanalları cuma günü başkent başta olmak üzere 30'dan fazla ilde yapılan gösterileri takip etmemeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan Cezayir resmi ajansı APS'de bugün ilk kez Buteflika için "görevi biten" ifadesi yer aldı.

- Resmi ajanstan Buteflika için ilk kez "görevi biten" tanımlaması

Göstericiler, "Cezayir özgür ve demokrattır", "Haberi işlemede eşitliğe evet", "Gazetecilere sansüre hayır" ve "İfade özgürlüğüne evet" sloganları attı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Cezayir basınına yönelik baskı kampanyasının, Buteflika karşıtı halk hareketiyle eş zamanlı başladığına dikkat çekilerek, basın mensuplarına yönelik endişe verici ölçüde şiddet olayının tespit edildiği belirtilmişti.

Cezayir devlet radyosunun Fransızca yayın yapan Radyo 3 Editörü Meryem Abdu, cuma günü yapılan gösterilerin takibinin engellenmesini protesto için cumartesi günü istifa etmişti.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oldu

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

