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Cezayir diyalog heyetinden geçici Cumhurbaşkanı'na bir hafta süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cezayir'de ulusal diyalog heyeti, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e "gerginliği azaltmak" yönünde sundukları taleplerinin yerine getirilmesi için bir hafta süre verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki ulusal diyalog heyeti, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e sunulan ve onaylanan "gerginliğin azaltılması" taleplerinin uygulanması için bir hafta süre tanıdı.

Ulusal Diyalog Grubu Koordinatörü ve eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gerginliği azaltmaya yönelik taleplerin yerine getirilmesi hususunda bu haftanın önemli olduğunu belirtti.

Yunus, taleplerin yerine getirilmemesi durumunda sorun çözülene kadar heyetin faaliyetlerini durduracağını ifade etti.

Yunus, dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Bin Salih'e sunulan 7 talepten 6'sının onaylandığını, "hükümetin feshedilmesi" talebinin ise birtakım anayasal engellerden dolayı ertelendiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak söz konusu 6 talebe değinen Yunus, talepleri şöyle sıralamıştı:

"Halk hareketi sırasında tüm gözaltına alınanların serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması."

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olan eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa uzmanları Fatihe bin Abu ile Buzeyd Lizhari, ekonomi uzmanı İsmail el-Elmas ve öğretim üyeleri Abdulvahab bin Calul ile İzzeddin bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtmişti.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir cumhurbaşkanı

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