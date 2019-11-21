HABER

Cezayir halkından seçim karşıtı eylemler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasına ve üst düzey bazı yetkililerin tutuklamasına rağmen 12 Aralık’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri karıştı protestolar sürüyor.Cezayir’in dün gece saatlerinde Setif, Vahran, Annaba, Konstantin şehirlerinde eş zamanlı olarak protesto gösterileri düzenlendi.

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasına ve üst düzey bazı yetkililerin tutuklamasına rağmen 12 Aralık’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri karıştı protestolar sürüyor.
Cezayir’in dün gece saatlerinde Setif, Vahran, Annaba, Konstantin şehirlerinde eş zamanlı olarak protesto gösterileri düzenlendi. Yüzlerce gösterici 12 Aralık’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı çıktı. “Eski Cumhurbaşkanına yakın adaylar” istemiyoruz sloganları atan göstericiler, ülkede başlayan protestoların ardından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’ya yakın isimlerin yarıştığı seçimlere de karşı çıktı.
Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın yapılacak seçimlerde yeniden aday olması ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı. Buteflika’nın kararına karşı çıkan binlerce kişi başkent Cezayir ve diğer kentlerde protestolar düzenledi. Ülke genelinde 22 Şubat’ta başlayan protestoların ardından Buteflika, Nisan ayında istifa etti. Buteflika’nın ardından göreve gelen Abdulkadir bin Salih, seçimlerin 12 Aralık’ta yapılacağını duyurmuştu.
Ülke genelinde devam eylemler, Buteflika’nın istifasına rağmen Salı ve Perşembe günleri devam ediyor.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandıÇaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
Kırşehir’de gaz yağı patladı: 1 yaralıKırşehir’de gaz yağı patladı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.