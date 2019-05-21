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Cezayir ordusu krizden çıkış için halktan destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: "Halkımız, şer planları yapanları aralarına sokmamalı ve bu krizden çıkış için uyanık olmalı, orduyla el ele vermeli"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için halktan orduyla el ele vermesini istedi.

Salih, bir askeri üsse ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devam eden kitlesel halk protestoları ve son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir halkına seslenen Salih, "Halkımız, şer planları yapanları aralarına sokmamalı ve bu krizden çıkış için uyanık olmalı, orduyla el ele vermeli." dedi.

Salih ayrıca Buteflika'nın çevresindeki isimlerin yolsuzluk soruşturmalarını "engellemeye çalıştığını" söyledi.

Buteflika'nın yakın çevresini daha önceki konuşmalarında da "çete" şeklinde nitelendiren Salih, "Yolsuzlukla mücadele girişimi, gerçek, doğru, somut ve teyitli bilgiler üzerinden ilerlemekte. Bu durum çeteyi rahatsız etti ve hemen ordu ve yargının bu çabasını engelleme girişiminde bulunmaya başladılar." diye konuştu.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti.

Ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı tutuklananlar arasında yer almıştı.

Baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazıları ise yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

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Cezayir Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih Kriz

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