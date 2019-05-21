Cezayir ordusu krizden çıkış için halktan destek istedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için halktan orduyla el ele vermesini istedi.

Salih, bir askeri üsse ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devam eden kitlesel halk protestoları ve son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir halkına seslenen Salih, "Halkımız, şer planları yapanları aralarına sokmamalı ve bu krizden çıkış için uyanık olmalı, orduyla el ele vermeli." dedi.

Salih ayrıca Buteflika'nın çevresindeki isimlerin yolsuzluk soruşturmalarını "engellemeye çalıştığını" söyledi.

Buteflika'nın yakın çevresini daha önceki konuşmalarında da "çete" şeklinde nitelendiren Salih, "Yolsuzlukla mücadele girişimi, gerçek, doğru, somut ve teyitli bilgiler üzerinden ilerlemekte. Bu durum çeteyi rahatsız etti ve hemen ordu ve yargının bu çabasını engelleme girişiminde bulunmaya başladılar." diye konuştu.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları