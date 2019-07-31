Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin bir üyesi istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi üyelerinden İsmail el-Elmas, "ülkedeki gerginliğin azaltılması" yönündeki taleplerine hükümetten olumlu dönüş olmadığı gerekçesiyle komite üyeliğinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere geçen hafta belirlenen 6 isimden biri olan ekonomi uzmanı Elmas, sosyal medyadaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyalog sürecinin başarısı için gerekli olan gerginliğin azaltılması yönündeki halkın isteklerine olumlu dönüş olmaması ve ilan edilmesinden bu yana komitenin karşılaştığı baskılar nedeniyle komiteden çekilmeye karar verdim."

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, bugün yaptığı açıklamada, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlamak üzere kurulan Ulusal Diyalog Komitesi'ni desteklediğini ifade etmişti.

- Cezayir'deki diyalog süreci

Ülkede geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.