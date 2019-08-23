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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları 27'nci haftasında da binlerce kişinin katılımıyla devam etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları binlerce kişinin katılımıyla 27'nci haftasında da başta başkent Cezayir olmak üzere Konstantin, Tizi Vuzu, Buyra, Vahran, Musteganim gibi kentlerde devam etti.

Protestolarda Ulusal Diyalog Komitesi de eleştiri oklarının hedefi oldu. Göstericiler, Ulusal Diyalog Komitesi'nin de Buteflika rejiminin bir uzantısı olduğu yönünde sloganlar attı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir

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