Cezayir'de "rejimin partisi"nden cumhurbaşkanlığı seçiminde Meyhubi'ye destek

CEZAYİR (AA) - Cezayir kamuoyunda "rejimin partisi" olarak adlandırılan ve bugüne kadar iktidara gelen tüm cumhurbaşkanlarının üyesi olduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde İzzeddin Meyhubi'ye destek verdiklerini açıkladı.

UKC Genel Sekreterliğinin tüm bölge bürolarına gönderdiği yazılı açıklamada, "seçimlere yoğun biçimde katılım gösterilerek ulusal aday İzzeddin Meyhubi'yi destekleme" çağrısında bulunuldu.

Cezayir'de 1989 yılına kadar tek siyasi parti konumunda bulunan ve şu ana kadar yönetime gelen tüm cumhurbaşkanlarının üyesi olduğu UKC, kamuoyunda "rejimin partisi" şeklinde adlandırılıyor.

Cezayir 12 Aralık'ta cumhurbaşkanını belirlemek için seçime gidiyor. Ancak, Cezayir sokağı ve muhalefeti, ülkede köklü bir değişim yaşanmadan "seçimlerin dayatılmasına" karşı çıkıyor.

Yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Cezayir'de, seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor.

- "Buteflika'nın adamları" oy pusulasında

Oy pusulasında "Buteflika müttefiki" şeklinde adlandırılan Demokratik Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim yer alıyor.