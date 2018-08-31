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Cezayir'deki kolera salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:13 | Son Güncelleme

Ülkede kolerayla mücadele kapsamında sokakları temizleme kampanyası düzenlendi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 6 kenti vuran koleranın yayılmasına karşı çabaların sürdüğü bir dönemde çeşitli bölgelerde sokakları temizleme kampanyası düzenlendi.

Yerel makamların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla başkent Cezayir'in birçok mahallesinde düzenlenen bir günlük temizlik kampanyasına, Cezayir Çevre ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Fatıma ez-Zehra Zervati de destek verdi.

Kampanyaya katılan Bakan Zervati, Facebook sayfasında gönüllü vatandaşlarla birlikte Bab el-Vadi eş-Şabi Mahallesi'nde çöp topladığı fotoğrafları paylaştı.

Cezayirli Bakan Zervati, dün vatandaşlara, “çevreyi korumak ve temizliğe teşvik etmek” amacıyla kampanyaya katılma çağrısında bulunmuştu. Bakan kampanyanın ülkede yayılan kolerayla ilgisi olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olarak kesinleştiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir kolera

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