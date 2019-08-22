HABER

Cezayir'in eski Adalet Bakanı tutuklu yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Cezayir'in eski Adalet Bakanı tutuklu yargılanacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Yüksek Mahkemesi, eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin önde gelen isimlerinden eski Adalet Bakanı Et-Tayyib Levh'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, eski Adalet Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Yüksek Mahkeme, birkaç saat süren duruşmanın ardından Levh'in tutuklu yargılanmasına hükmetti.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Cezayir'de son zamanlarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldiDereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi
Valilikten önemli meteorolojik uyarıValilikten önemli meteorolojik uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Eski Adalet Bakanı Et-Tayyib Levh tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.