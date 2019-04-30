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Cezayirli öğrenciler "Buteflika rejimi temsilcilerini" protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

Cezayirli öğrenciler "Buteflika rejimi temsilcilerini" protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de öğrenciler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle başkent ve diğer illerde gösteriler düzenledi.

Her salı düzenlenen gösteriler kapsamında binlerce öğrenci, ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü başkentteki Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakmasını isteyen göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Nureddin Bedevi hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Öğretim görevlileri ve vatandaşların da yer aldığı gösteride, Cezayir bayrakları ile Buteflika rejimine ait isimlerin gitmesi, yolsuzluğa karışanların yargılanması taleplerini içeren pankartlar taşındı.

Başkent Cezayir'in yanı sıra Bejaye, Tizi Vuzu ve Biskra üniversitelerindeki öğretmen ve öğrenciler de gösteri düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Buteflika rejiminin sembol isimlerinin ayrılması, yolsuzluk olaylarında yer alanların yargılanması ve kalıcı reform talebiyle sloganlar atıldı.

Güvenlik güçleri, eylemlerin yapıldığı bölgelerde yoğun önlem aldı.

- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, cumhurbaşkanından ziyade, cumhurbaşkanına kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir gösteri öğrenci

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