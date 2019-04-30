CEZAYİR (AA) - Cezayir'de öğrenciler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle başkent ve diğer illerde gösteriler düzenledi.

Her salı düzenlenen gösteriler kapsamında binlerce öğrenci, ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü başkentteki Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakmasını isteyen göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Nureddin Bedevi hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Öğretim görevlileri ve vatandaşların da yer aldığı gösteride, Cezayir bayrakları ile Buteflika rejimine ait isimlerin gitmesi, yolsuzluğa karışanların yargılanması taleplerini içeren pankartlar taşındı.

Başkent Cezayir'in yanı sıra Bejaye, Tizi Vuzu ve Biskra üniversitelerindeki öğretmen ve öğrenciler de gösteri düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Buteflika rejiminin sembol isimlerinin ayrılması, yolsuzluk olaylarında yer alanların yargılanması ve kalıcı reform talebiyle sloganlar atıldı.