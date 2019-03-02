CHP, Balçova'da Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi (2)

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İzmir'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Güçlü Çalkaya, yazılı açıklama yaptı. Fatma Güçlü Çalkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir haftadır demokrasi açısından akılalmaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. 15 yıldır olduğu gibi eşimin adaylığı düşürülmeden önce de sokak sokak, kapı kapı gezip belediyemiz adına, partimiz adına seçim çalışması yapıyorduk. Bu bir hafta içinde de milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye'ye baharı getirmeye kararlıyız. Balçova'dan İzmir'e, oradan Türkiye'ye adalet ve demokrasi gelene kadar mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz. Balçova'da demokrasiye inanan herkes bir haftadır ailemize olan desteğini yazılı veya sözlü olarak iletiyor. Sokakta insanlar elimizi tutarak, boynumuza sarılarak yalnız olmadığımızı söylüyor. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Parti yönetimimiz ve Balçova'daki partililerimiz de ilk günden bu yana bizden desteklerini hiç esirgemedi. Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Martın sonu bahar olacak."

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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