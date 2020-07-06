CHP'de 37. Olağan Kurultay öncesi son bilgiler! Aziz Kocaoğlu sürprizi

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın toplanmasına 3 hafta kaldı. Parti yönetimi salgına karşı kurultayın önlemler alınarak toplanacağını duyursa da muhalif kanattaki CHP'liler bu koşullarda Kurultay'ın toplanmasına karşı çıkıyor. CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na dair kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı. Kaya şu ifadelere yer verdi: "Muhalifler toplansa da Kurultay toplanacak. Artık 3 hafta kaldı, geri sayım başladı. Kurultay'ın toplanıp toplanmayacağından daha çok, kimlerin listeye gireceği, Genel Başkanlık yarışında ve Parti Meclisi'nde neler olacak bunlar tartışılıyor. AYTUĞ ATICI Mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en güçlü isim. Delegenin büyük bir kısmına da hakimiyetinin olduğunu ifade etmek mümkün. Bu çerçervede, Kılıçdaroğlu'na rakip olacak isimlere bakmak gerekiyor. İlk adaylığını açıklayan isimlerden biri eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı'ydı. Kendisi il il dolaşıp CHP delegeleri ve CHP örgütleriyle temas halinde. Adaylığı için imza toplamaya çalışıyor. Kurultay'da yeterli imzayı bulması halinde de adaylığını resmiyete dökme hazırlığında.

"GELECEK ADINA BİZ" GRUBU VE İLHAN CİHANER Diğer ve güçlü grup ise 'Gelecek Adına Biz' grubu. Kendilerini 'sol' grubu olarak nitelendiriyorlar. Ve İlhan Cihaner'in adaylığı üzerinde bir alt zemin hazırlığındalar. 1-2 gün önce de Genel Merkez'i hedef alan sert bir bildiri yayınlamışlardı. Onlar da bu hafta içinde adaylığın kesinleşip kesinleşmeme konusunda bir karar varmış olacaklar. 'Gelecek Adına Biz' grubunun Kurultay'da aday çıkarması, İlhan Cihaner'i göstermeleri ile Kurultay yarışının biraz kızışacağını söylemek mümkün. Ağırlıklı olarak delege sayısına da sahipler. Aday çıkarmaları halinde, Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiremeseler de yine de bir bölünmeye neden olabilirler. Bu açıdan önemli aday çıkarıp çıkarmamaları. MUHARREM İNCE Diğer bir isim ise Muharrem İnce'ydi. Edindiğimiz bilgilere göre İnce, Kurultay'ın yapılış şekli ve delege bağlamında baktığımızda aday olmama kararı aldığını biliyoruz. İnce, adaylık durumunu başka bir sürece bırakmış gibi görünüyor. Ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tavrını sürdürme bakımından böyle bir adım attığını söylemek mümkün.