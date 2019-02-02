CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

CHP, 31 Mart seçimleri için bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında aday belirleme sürecini tamamlamayı hedefliyor. CHP bugünkü toplantıda İstanbul’un 5, İzmir’in 2 ve Ankara’nın 9 ilçesi ile bazı il belediyelerinin bugün belirlenmesinin ardından geri kalan ve üzerinde herhangi bir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının açıklanması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yetki alması bekleniyor. CHP'nin bugünkü toplantısında bazı adayların değişebileceği de öne sürülüyor.
CHP’de bugün gerçekleştirilecek kritik PM toplantısıyla birlikte aday belirleme sürecinde son noktanın konulması amaçlanıyor. CHP bugüne kadar yedi farklı grupta 17’si büyükşehir, 35’i il olmak üzere toplam 836 adayını açıklarken, işbirliği kapsamında İYİ Parti’ye bırakılan belediyeler dışında bugün 100’ün üzerinde adayın da açıklanarak, aday belirleme sürecinin tamamlanması amaçlanıyor.
ADAYLAR DEĞİŞEBİLİR
27 Ocak’taki PM toplantısında geri çekilen İstanbul’un Şişli ve Silivri ilçeleri ile İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerinin adayları bugünkü toplantıda belirlenecek. Ayrıca İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adayları da bugün ilan edilecek. Bugünkü sekizinci grup adayların belirleneceği PM’de son toplantıda düşen Muğla Bodrum adayı da tekrar ele alınacak.
CHP’nin 27 Ocak’ta gerçekleştirilen PM toplantısında Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı için yapılan oylamada salt çoğunluk tartışması yaşanmıştı. 60 kişinin katıldığı toplantıda kabul kararının salt çoğunluk olan 31 oyla alınması gerekirken, Kadıköy için yapılan oylamada Odabaşı 29 ret, 1 çekimser ve 30 oyla kabul edilmişti. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde Kadıköy adayının bugünkü PM’de tekrar oylanacağı ifade ediliyor. Öte yandan hakkındaki taciz iddialarına ilişkin sosyal medyadan belgeler yayınlanan ve bu belgelerin sahte olduğunu söyleyen Şişli Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat’ın da durumunun PM’de görüşüleceği belirtildi.
ETİMESGUT CHP'DE KALDI
CHP ile İYİ Parti arasında önceki güne kadar devam eden görüşmelerde Ankara’da işbirliği kapsamının genişlemesi yönünde bir karar çıktı. Etimesgut konusunda yaşanan görüş ayrılıkları uzlaşı zeminini tıkarken, bu konuda iki partinin de karar vermesiyle birlikte sorun çözüldü. Bu kapsamda Etimesgut’ta CHP’nin aday çıkarması, İYİ Parti’nin de CHP’nin adayına destek vermesi konusunda uzlaşıya varıldı.
CHP ile İYİ Parti arasında Ankara’nın 25 ilçesinden yalnızca 8 ilçede işbirliği yapılması yönünde bir karar bulunurken, Etimesgut’un kimde kalacağı konusunda yaşanan görüş ayrılıkları uzlaşmanın zemininin dar tutulmasına neden oluyordu. Etimesgut’un CHP’ye bırakılmasıyla birlikte Ankara’da sağlanan uzlaşının kapsamı 8 ilçeden 19 ilçeye yükseldi.
KILIÇDAROĞLU YETKİ ALACAK
PM toplantısında tartışmalı ilçelerin belirlenmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geri kalan ve tartışmalı olmayan belediye başkanı adaylarını doğrudan kendisinin belirlemesi için yetki alması bekleniyor. Böylece CHP’nin aday belirleme sürecinin bugün tamamlanması amaçlanıyor.
Kaynak: Mahmut Lıcalı/Cumhuriyet
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