CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

CHP, 31 Mart seçimleri için bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında aday belirleme sürecini tamamlamayı hedefliyor. CHP bugünkü toplantıda İstanbul’un 5, İzmir’in 2 ve Ankara’nın 9 ilçesi ile bazı il belediyelerinin bugün belirlenmesinin ardından geri kalan ve üzerinde herhangi bir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının açıklanması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yetki alması bekleniyor. CHP'nin bugünkü toplantısında bazı adayların değişebileceği de öne sürülüyor.

CHP’de bugün gerçekleştirilecek kritik PM toplantısıyla birlikte aday belirleme sürecinde son noktanın konulması amaçlanıyor. CHP bugüne kadar yedi farklı grupta 17’si büyükşehir, 35’i il olmak üzere toplam 836 adayını açıklarken, işbirliği kapsamında İYİ Parti’ye bırakılan belediyeler dışında bugün 100’ün üzerinde adayın da açıklanarak, aday belirleme sürecinin tamamlanması amaçlanıyor.

ADAYLAR DEĞİŞEBİLİR



27 Ocak’taki PM toplantısında geri çekilen İstanbul’un Şişli ve Silivri ilçeleri ile İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerinin adayları bugünkü toplantıda belirlenecek. Ayrıca İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adayları da bugün ilan edilecek. Bugünkü sekizinci grup adayların belirleneceği PM’de son toplantıda düşen Muğla Bodrum adayı da tekrar ele alınacak.