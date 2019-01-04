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CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 21:49 | Son Güncelleme

Görevden alınan CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, "Parti içerisindeki kurultaylarda Muharrem İnce tarafında gözüküyorum. En son kurultay çağrısı yapıldığında Türkiye'de ilk ben imza vermiştim. Biraz oradan da suçumuz var." dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından görevinden alınan Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, görevden alınmasının nedenleri arasında kurultaylarda Muharrem İnce'yi desteklenmesinin de etkisi olduğunu belirterek, "En son kurultay çağrısı yapıldığında Türkiye'de ilk ben imza vermiştim. Biraz oradan da suçumuz var." dedi.

"GÖREVDEN ALINMAM YANLIŞ"

Yaklaşık 40 yıldır CHP'nin farklı kademelerinde görev aldığını belirten Hayri Sucu, kendisine görevden alınma yazısının tebliğ edildiğini doğrulayarak, görevden alınış biçiminin yanlış olduğunu kaydetti. Tek suçunun partiyi dışarıdan yönetmeye çalışanlara karşı durmak olduğunu savunan Hayri Sucu, "Bu şekilde görevden alınmam yanlış. Genel Merkezimize, Genel Başkanımıza karşı çıkacak halimiz de yoktur. Aldığı karara saygılıyım, parti içerisinde mücadele etmeye devam edeceğim. Fıtratım nedeniyle, siyasi ahlakıma göre partiyi dışarıdan yönetmeye çalışanlara karşı durdum" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BİZE SORULMADAN İYİ PARTİYE VERİLDİ"

Sucu, en önemli etkenin ittifak görüşmeleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının İyi Parti'ye bırakılması kararının parti Genel Merkezinin teşkilata ve milletvekillerine sormadan aldığını ileri sürdü. Şahinbey İlçesi Belediye Başkan Adaylığının da İyi Parti'ye bırakılmak istenmesinin ardından Genel Merkez yöneticilerine sert tepki gösterdiğini anlatan Sucu, "Buradaki ittifakta Genel Merkez, bize sormadan Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığını İyi Parti'ye verdi. Milletvekillerimizin de haberi yoktu" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE İTİRAFI

Hayri Sucu, CHP kurultaylarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce'yi de desteklediğini ve bunun da görevden alınmasında etken olabileceğini savundu. Sucu, "Parti içerisindeki kurultaylarda Muharrem İnce tarafında gözüküyorum. En son kurultay çağrısı yapıldığında Türkiye'de ilk ben imza vermiştim. Biraz oradan da suçumuz var" ifadelerine yer verdi.

"BU SAATTEN SONRA BU İŞİN TEKRARI OLUR"

Görevden alınmasının demokratik olmadığını vurgulayan eski başkan Sucu, yapılan yanlışın hesabını soracağını ifade etti. İlçe başkanlarının ve milletvekillilerinin parti Genel Merkezi ile görüşme teklifinde de bulunduğunu anlatan Sucu, şöyle devam etti: "Yapılan iş demokratik bir iş değil ama buna rağmen partimde mücadele etmeye devam edeceğim. CHP bize babamızdan, dedemizden miras kaldı. Hiçbir zaman ihanet içerisinde olmadık, olmamaya devam edeceğiz. Bu saatten sonra bu iş olmaz, bu işin tekrarı olur, bu işin tekrarı da 31 Mart'tan sonra olur. Diğer olağan kongrede olur, ben örgütün kabul ettiği bir il başkanıyım. Beni Genel Başkanımız atamadı, ben ilk olağanüstü seçimi kazandım. Rakibim ile aramda yüz 100 oy fark vardı. İkinci sefer olağanüstü kongre geldi, bunda da rakibime 153 oy fark da attım. Türkiye'de böyle bir kongre kazanan il başkanı yok, tabi ki rakipsiz olanlar hariç. Burada bir haksızlık var ama biz partiliyiz, boynumuzu bükeriz. Zamanı gelince de, kurultaylar gelince de bunun hesabını sorarız"

"YERİME GELECEK İSİMLER DOLAŞIYOR"

Sucu, kendisini görevden aldırmak için uğraşan partililerin de olduğunu söyleyerek, bu kişilerin o kadar uğraşmalarına rağmen 6 aydır partiye bile uğramadığını ifade etti. Veliahdının örgüte emek veren birinin olmasını isteyen Hayri Sucu, "Benim yerime gelecek kişiyle ilgili isimler dolaşıyor. Örgüte emek vermiş biri olsun isterim. Bana sorulmaz, sorulsa da cevap vermem. Yalnız yaklaşık 5-6 aydır beni görevden aldırmaya uğraşan 2-3 isim var. Bunlar halen daha bu partinin kapısından içeri girmediler. Yine de biz barıştan yanayız. Biz partiliyiz, onlar gidecek biz burada kalacağız, bu hesap sonra görülecek" diye konuştu.

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