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CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

CHP, Katar'ın Türkiye'ye hibe ettiği uçağın iadesi için kanun teklifi verdi.

CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, "Katar Devleti Tarafından Cumhurbaşkanlığı Filosuna Hibe Olarak Verilen Uçağın İadesi Hakkında Kanun Teklifi" adını taşıyor.

Teklifle, Katar'dan hibe olarak alınan Boeing 747-8ZV(BBJ) model uçağın, teklifin yasalaşmasından itibaren 15 gün içerisinde iade edilmesi isteniyor.

Teklifin gerekçesinde, "Katar Emiri tarafından Cumhurbaşkanına hediye edildiği" ifadelerinin, Türkiye açısından küçük düşürücü olduğu savunularak, "İleride Katar Emiri ülkemizden bir talepte bulunursa, devletimize ait bir varlığı satın almak isterse hediye edilen uçağın etkisinin olup olmayacağını merak ediyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlığımız için mücadele etmiş, hayatını bu amaç uğruna feda etmiş şehitlerimizin aziz hatırası büyük yara almıştır. " denildi.

Kaynak: AA

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CHP hibe uçak Katar uçağı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Siz önce işbankası hisselerini devredin onun için kanun teklifi verin
MUHALEFET YAPMAK BUYSA ..... SİZE NE ZARARI VAR UÇAĞIN ADAMLAR HEDİYE ETMİŞ, TÜRKİYE'DE SADECE UÇAKMI KALDI MUHALEFET YAPACAK
@saldiray3472 yakında thy ve halkbank katara satılınca görcem bu yorumunu
itibarlı ülkeye hediye uçak az bile. size ise su vermezler. hava bedava soluyun işte...! andırlar
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