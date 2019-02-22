CHP Gaziantep il yönetiminde ikinci değişim

GAZİANTEP (AA) - CHP Gaziantep İl Başkanlığına 17 Ocak'tan bu yana görevden alma ve istifa dolayısıyla ikinci kez atama yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, CHP Genel Merkezi, 4 Ocak'ta parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle Hayri Sucu başkanlığındaki il yönetiminin görevine son verdi. Sucu, görevini 17 Ocak'ta genel merkez tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç'e devretti. Meriç de 18 Şubat'ta belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yönetimiyle birlikte istifa etti. CHP Genel Merkezi, Melih Meriç'in istifasıyla boşalan il başkanlığı görevine diş hekimi Lütfü Demir'i atadı.

Lütfü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan toplantılar sonrasında yönetim kurulunu ve komisyonları belirlediklerini söyledi. CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep'te çok ciddi oy alacağını ifade eden Demir, "Şahinbey ilçemizde adayımız Sait Köse, Şehitkamil ilçemizde ise Nesrin Tuncer önemli çalışmalar yapıyor. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Bizim adaylarımız rant için değil, halka hizmet için geliyorlar." dedi.