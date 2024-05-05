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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalama! İtirafı şaşkına çevirdi: "Suç makinesiyim, firarım"

05.05.2024 20:35
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Aksaray'da film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Polisin şüphe üzerine kimlik kontrolünden geçirmek istediği 2 şahıs, ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, yağma suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis memurlarına "Neden kovalıyorsunuz?" diye kızıp, "Suç makinesiyim, firarım" diye de itiraf da bulundu.

Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalama! İtirafı şaşkına çevirdi: "Suç makinesiyim, firarım"

Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalama yaşandı. Coğlaki Mahallesi'nde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği 2 şahsı kimlik kontrolünden geçirmek istedi. Şüphelilere yaklaştıkları anda polisi fark eden 2 şahıs geri dönerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçmasıyla birlikte asayiş ekipleri de peşine düşerken, müstakil evlerin bahçelerine girerek diğer sokaklara kaçan şüpheli ve polisler arasında kovalamaca yaşandı.

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"SUÇ MAKİNESİYİM,FİRARIM" DİYE İTİRAFTA BULUNDU!

Kameraya da yansıyan kovalamacada ekiplerin durumu emniyet haber merkezine anonsla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Siren seslerinin yankılandığı mahalle, sevk edilen ekiplerle birlikte adeta abluka altına alarak şüphelilerin mahalleden çıkmasını önledi. Bir süre yaşanan kovalamaca ve arama çalışmasında şüpheliler polis ekiplerince aynı mahallede yakalandı. Yakalanan H.A.M. (23) isimli şahıs önce polis memurlarına “Neden kovalıyorsunuz?” diye kızdı, sonra da “Suç makinesiyim, firarım” diye itiraf da bulundu.

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13 YIL 10 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Şahın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) yağma suçundan arandığı ve hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.A.M. ve kaçtığı arkadaşı E.M.M. (27) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray film hapis
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