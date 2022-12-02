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  4. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'e sopalı saldırı!

CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'e sopalı saldırı!

02.12.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli kişilerce darbedildi. Bir restorana girmek üzereyken elinde sopa olan maskeli iki kişiyle karşılaşan Demir, şahısların saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 kişi için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'e sopalı saldırı!

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Başkanı CHP'li Yavuz Demir, maskeli 2 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Yaralanan Demir hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler aranıyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restoran önünde meydana geldi. Gazipaşa CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir restorana akşam yemeği yemek için gitti. Restoran önüne aracını park edip indiği sırada maskeli, eli sopalı 2 kişi tarafından darbedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden Yavuz Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli kişi için polis ekipleri arama çalışması başlattı. (DHA)

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Gazipaşa CHP

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