HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aşılama ile ilgili açıklama:

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aşılama ile ilgili açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

"2011'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken, 2017'de 129 kat artarak 23 bine ulaştı. Tam aşılı olmayan çocuklar düşünüldüğünde bu rakamların çok daha ciddi olduğu ortaya çıkıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2011'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken, 2017'de 129 kat artarak 23 bine ulaştı. Tam aşılı olmayan çocuklar düşünüldüğünde bu rakamların çok daha ciddi olduğu ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, aşılama hakkında CİMER üzerinden bilgi edinme talebinde bulunduğunu belirtti.

Başvurusu ile Sağlık Bakanlığından 2003-2019 yılları arasına ait tam aşılılık verilerini istediğini bildiren İlgezdi, buna karşın kendisiyle yalnızca 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerin paylaşıldığını vurguladı.

Bakanlığın tam aşılı çocuk sayısını 2017 için 1 milyon 8 bin 387, 2018 için 1 milyon 104 bin 129 olarak verdiğini aktaran İlgezdi, "2002'de hedef çocuk nüfusunun aşılama oranı yurt genelinde yüzde 78'di. 2010'da yurt genelinde yüzde 97 oranı yakalandı. Aşılanan çocuk sayısı 2011'de de arttı. Hatta geçmişte aşılama oranları en düşük olan illerimizde bile yüzde 85'in üstünde başarı elde edildi. Durum böyleyken Sağlık Bakanlığının 2012-2016 yıllarına ilişkin verileri paylaşmaması kaygılarımızda haklı olduğumuzu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"2011'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken, 2017'de 129 kat artarak 23 bine ulaştı. Tam aşılı olmayan çocuklar düşünüldüğünde bu rakamların çok daha ciddi olduğu ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulunan İlgezdi, aşı karşıtı çevreler ve kişilerin doğru olmayan bilgiler ile halkı kandırdığını vurguladı.

İlgezdi, aşının içeriğinde alüminyum, cıva ve domuz jelatini olduğuna dair asılsız iddiaların dile getirildiğini, oysa aşılarda alüminyum ve domuz jelatininin bulunmadığını, cıvanın ise sağlığa zararlı olmayan etil cıvadan imal edildiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Bakan duyurdu: Harekete geçildiBakan duyurdu: Harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
aşı CHP gamze akkuş ilgezdi

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Ioannis Lagos hakkında harekete geçildi

Bakan duyurdu: Harekete geçildi

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap!

Yardım paralarıyla ilgili suçlamaya AFAD'dan cevap!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

TBMM'de İYİ Parti'nin 'coronavirüs' önergesi reddedildi

TBMM'de 'coronovirüs' gündemi! Reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.