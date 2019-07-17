HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Kastamonu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, maden atıkları nedeniyle kirlilik oluştuğu öne sürülen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Zarbana Çayı'nda incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, maden atıkları nedeniyle kirlilik oluştuğu öne sürülen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Zarbana Çayı'nda inceleme yaptı.

Zarbana Çayı'nın geçtiği Özlüce ve Güneşli köylerinin sakinleri ile Özlüce köyündeki bir kahvehanede bir araya gelen Karaca, köylülerden bilgi aldı.

Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada, kendisine ulaşan bir e-posta üzerine yerinde inceleme yapmak için ilçeye geldiğini söyledi.

Kendisinin CHP'de doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Karaca, "Özellikle bahsedilen dönemlerde çaydaki kirliliğin tespiti amaçlı numune ve bu kirliliğin içeriğinin tespiti önemli çünkü içerik tespit edilirse kirliliğin kaynağı da tespit edilir. Kirliliğin sebebi olan içerik maden işletmesine ait havuzdan gelenle aynı olursa o zaman kirliliğin kaynağının bu işletme olduğu açıkça ortaya çıkacak. O zaman bu kirlilik nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatılması için bizler girişimde bulunacağız." dedi.

Karadeniz'e dökülen Zarbana Çayı'ndaki kirliliğin balık popülasyonunu da olumsuz etkilediği yönünde yakınmalar olduğunu vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepiniz bu denizden çıkan balığı yiyorsunuz, onunla geçiniyorsunuz. Bu işte A partisi, B partisi olması fark etmiyor. Eğer bu kirliliğin sebebi, vatandaşların ve doğanın yaşam alanlarının zararına kirliliği kim yaratıyorsa onunla mücadele etmek temel görevimizdir. Bu mücadeleyi vermek CHP'nin temel görevleri arasında. Biz, hep 'Yaşanacak bir Türkiye istiyoruz.' dedik ama çevremiz kirletilirse bu derece hoyratça kullanılırsa yaşanacak bir Türkiye'yi bırakmak da çok da mümkün olmayacak. Bu nedenle burada tespitlerimizi yapacağız, bunu Meclise taşıyacağız. Meclise taşımakla da kalmayacağız, numune alınması ve kirliliğin kaynağının tespit edilmesi için de biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sizlerin de bu mücadelede bizim yanımızda olmanız ve desteğinizin olması gerekiyor. Vatandaşın da bu konuda şikayetlerini gündeme getirmesi, şikayetlerini dile getirmesi bize güç ve destek verecektir."

Çay kenarına inerek incelemeler yapan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, çayda kirliliğin olduğunu belirterek, "Bizler bu kirliliğin sebeplerinin ve süreçteki buraya verdiği ve verilmesi muhtemel zararlar konusunda da gerekli çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da köylülerle Zarbana Çayı ile ilgili mücadelenin parçası olacaklarını, bu işin hukuki ve siyasi mücadelesini birlikte yürüteceklerini ifade etti.

Karaca ve Baltacı'ya, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve CHP İlçe Başkanı Hasan Çelebioğlu da eşlik etti.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
AB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayızAB Büyükelçisi Berger: Türkiye'nin yanındayız
Bakan Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruzBakan Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca inebolu ilçesi KASTAMONU Zarbana Çayı

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.