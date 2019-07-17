CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Kastamonu'da

Kendisinin CHP'de doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Karaca, "Özellikle bahsedilen dönemlerde çaydaki kirliliğin tespiti amaçlı numune ve bu kirliliğin içeriğinin tespiti önemli çünkü içerik tespit edilirse kirliliğin kaynağı da tespit edilir. Kirliliğin sebebi olan içerik maden işletmesine ait havuzdan gelenle aynı olursa o zaman kirliliğin kaynağının bu işletme olduğu açıkça ortaya çıkacak. O zaman bu kirlilik nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatılması için bizler girişimde bulunacağız." dedi.

Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada, kendisine ulaşan bir e-posta üzerine yerinde inceleme yapmak için ilçeye geldiğini söyledi.

Zarbana Çayı'nın geçtiği Özlüce ve Güneşli köylerinin sakinleri ile Özlüce köyündeki bir kahvehanede bir araya gelen Karaca, köylülerden bilgi aldı.

"Hepiniz bu denizden çıkan balığı yiyorsunuz, onunla geçiniyorsunuz. Bu işte A partisi, B partisi olması fark etmiyor. Eğer bu kirliliğin sebebi, vatandaşların ve doğanın yaşam alanlarının zararına kirliliği kim yaratıyorsa onunla mücadele etmek temel görevimizdir. Bu mücadeleyi vermek CHP'nin temel görevleri arasında. Biz, hep 'Yaşanacak bir Türkiye istiyoruz.' dedik ama çevremiz kirletilirse bu derece hoyratça kullanılırsa yaşanacak bir Türkiye'yi bırakmak da çok da mümkün olmayacak. Bu nedenle burada tespitlerimizi yapacağız, bunu Meclise taşıyacağız. Meclise taşımakla da kalmayacağız, numune alınması ve kirliliğin kaynağının tespit edilmesi için de biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sizlerin de bu mücadelede bizim yanımızda olmanız ve desteğinizin olması gerekiyor. Vatandaşın da bu konuda şikayetlerini gündeme getirmesi, şikayetlerini dile getirmesi bize güç ve destek verecektir."

Karadeniz'e dökülen Zarbana Çayı'ndaki kirliliğin balık popülasyonunu da olumsuz etkilediği yönünde yakınmalar olduğunu vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çay kenarına inerek incelemeler yapan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, çayda kirliliğin olduğunu belirterek, "Bizler bu kirliliğin sebeplerinin ve süreçteki buraya verdiği ve verilmesi muhtemel zararlar konusunda da gerekli çalışmaları yürüteceğiz." diye konuştu.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da köylülerle Zarbana Çayı ile ilgili mücadelenin parçası olacaklarını, bu işin hukuki ve siyasi mücadelesini birlikte yürüteceklerini ifade etti.

Karaca ve Baltacı'ya, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve CHP İlçe Başkanı Hasan Çelebioğlu da eşlik etti.

