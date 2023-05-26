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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten HDP sorusuna yanıt! "Öyle bir şey kesinlikle yok"

26.05.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. HDP'lilerin, 'Bize sözler verdiler, o sözleri yapacaklar' söylemlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Muharrem Erkek, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok." dedi. İşte haberin detayları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten HDP sorusuna yanıt! "Öyle bir şey kesinlikle yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, HDP'lilerin "Bize sözler verdiler, o sözleri yapacaklar." söylemlerine ilişkin, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.

Erkek, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HDP'lilerin "Bize sözler verdiler, o sözleri yapacaklar." dediğinin hatırlatılması üzerine Erkek, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok." yanıtını verdi.

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"BİZİM BÜTÜN SÖZLERİMİZ YAZILIDIR"

"(Yüzde 1 oyu olmayan partilere şu kadar milletvekili verildi. Yüzde 8,5 oyu olan HDP'ye hiçbir şeyi vermeyeceğini söyleyip tam anlamıyla destek aldı. Nasıl olabilir?) diye bir tartışma var kamuoyunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter bütünlüğü ve buradaki ilkeleri konusunda hiçbir tavizin söz konusu olmayacağını mı ifade ediyorsunuz?" sorusu üzerine Erkek, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle. Olabilir mi böyle bir şey? Biz kurtuluşun ve kuruluşun partisiyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiyiz, demokrasinin güvencesiyiz. Bizim bütün sözlerimiz yazılıdır. Öyle kapalı kapılar ardında falan değil. CHP'nin kurultay kararlarına bakın, altılı masa olarak, Millet İttifakı olarak hazırladığımız mutabakat metinlerine bakın. Biz bunları açık ve şeffaf bir şekilde paylaşırız. Milletimizden başka kimseye söz vermeyiz."

(AA)


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Muharrem Erkek hdp

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