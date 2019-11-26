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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 20:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız. Hakim, savcı için nasıl ayrı kanun varsa öğretmenler için meslek kanun çıkaracağız ayrı ve bağımsız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Beni iktidar partisi ve ona destek verenlerin onların politikalarını güden bir siyasetçi gibi görmeyin, Onların izlediği politikanın memlekete sorun açtığını görüyorum. Onlar gibi düşünmüyorum. Halkla beraber yönetmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte beraber yönetmek istiyoruz. O nedenle herkesin oyuna talibimi diyorum. Yaşam tarzı ne olursa olsun 82 milyonun oyuna talibim. Türkiye’nin sorunlarını CHP ailesi olarak çözmeye talibim” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
“Kumpas kuracaksın, eleştireceksin. Sana söyledim senin bir sürü kanalın var geleceksin karşıma. Ayrıca öyle çok korkulacak bir adam değilim makul bir insanım rakibime bile saygılıyım. Ona herkesin anladığı dilden soru soracağım. O da bana hangi soruyu sorarsa sorsun samimi olarak cevap vereceğim. Arkamdan bir sürü laf ediyor. Ya eğer konuşacaksan gel karşıma iki uygar insan olarak oturalım. Dünya kadar kanal var gelirsin oturursun. Ben yalnız başıma çıkacağım. Yandaşlarını Onlardan da korkmuyoruz ordu olarak gel tek başıma çıkacağım.”
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta AK parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un tartışmasına değinerek, “Bizim Grup Başkanvekilimiz, AK Parti Grup Başkanvekili tartışmışlar. Bunu diline dolayıp vay başörtülü nasıl ona haddini bildirin diye iki grup Başkanvekili tartışıyorlar. Bizim Grup Başkanvekilimiz diyor ki; ‘Kırdıysam özür dilerim’ diyor. AK Parti’nin Grup Başkanvekili bizim Grup Başkanvekili’ne teşekkür ediyor” şeklinde konuştu.
CHP’nin öğretmenlere yönelik olarak vaatlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız. Hakim, savcı için nasıl ayrı kanun varsa öğretmenler için meslek kanun çıkaracağız ayrı ve bağımsız. İkincisi seçimler öncesinde öğretmenlere 3600 ek göstergeyi savunduk. Onlar da ‘vereceğiz’ dedi. İktidar oldular ama 3600 ek göstergeyi unuttular. 3600 ek göstergeyi verecek olanlar bizleriz. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Astronomik rakam değil, hiçbir öğretmen yoksulluk sınır altında ücret almayacak. KHK’dan atılan beraat edenler, takipsizlik verilenler derhal iş başı yapacak” dedi.
Grup toplantısı öncesinde CHP milletvekillerine Muharrem İnce’nin açıklamaları soruldu. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin bir şey söylemek istemediğini belirterek, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece üzüntümü belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin çok daha ciddi sorunlarının olduğunu söyleyerek, "Bu tartışmaları aile içinde daha sağlıklı yapmak lazım" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti sözcüsünün gerekli açıklamaları yaptığını kaydederek, "Gereken açıklamalar yetkililerimiz tarafından yapıldı. Kumpas açık, sizce yok mu" cevabını verdi.
CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel konu hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Muharrem İnce açıklama yapmış. Kumpas konusuna katılıyorum ama çete konusuna katılmıyorum" şeklinde konuştu.

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