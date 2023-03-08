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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi? Canlı yayında duyurdu

08.03.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması sonrası siyaset kulislerini hareketlendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ise HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin en yeni açıklama ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. İşte dikkat çeken haberin detayları...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi? Canlı yayında duyurdu

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 parti cumhurbaşkanı adayını seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Adayın belli olması sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'HDP' açıklaması geldi.

Siyaset kulislerini hareketlendiren gelişme sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldığı televizyon programında, "Kılıçdarooğlu'na hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz. İlk turda bu işi bitirelim." ifadelerini kullanmıştı.

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"KILIÇDAROĞLU TÜM PARTİLERİ ZİYARET EDECEK, BUNA HDP DE DAHİL"

Kılıçdaroğlu'nun ise HDP'yi ziyaret etmesi beklenirken dikkat çeken açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Habertürk ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Özel, HDP konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz."

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"HDP'Yİ ZİYARET OLASIDIR"

Öte yandan geçtiğimiz gün Habertürk'e telefonla bağlanan Özgür Özel, "HDP'yi ziyaret olasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP hdp

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