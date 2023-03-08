CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi? Canlı yayında duyurdu

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 parti cumhurbaşkanı adayını seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Adayın belli olması sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den 'HDP' açıklaması geldi.

Siyaset kulislerini hareketlendiren gelişme sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldığı televizyon programında, "Kılıçdarooğlu'na hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz. İlk turda bu işi bitirelim." ifadelerini kullanmıştı.

"KILIÇDAROĞLU TÜM PARTİLERİ ZİYARET EDECEK, BUNA HDP DE DAHİL"

Kılıçdaroğlu'nun ise HDP'yi ziyaret etmesi beklenirken dikkat çeken açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Habertürk ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Özel, HDP konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz."

"HDP'Yİ ZİYARET OLASIDIR"

Öte yandan geçtiğimiz gün Habertürk'e telefonla bağlanan Özgür Özel, "HDP'yi ziyaret olasıdır." ifadelerini kullanmıştı.