HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: Benim oyumu istiyor musunuz?

Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: Benim oyumu istiyor musunuz?

08.03.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubum" notuyla paylaşım yaptı. Mektuptaki, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz?" ifadeleri dikkat çekti.

Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: Benim oyumu istiyor musunuz?

Siyaset gündeminde Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta perşembe günü altılı masa için sert sözler söyleyerek yaptığı çıkış tansiyonu yükseltmiş, gerginlik pazartesi günü tatlıya bağlanarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener peş peşe gelişmelerin yaşandığı 4 günü Fatih Altaylı'yla Teke Tek programında anlatmıştı. Akşener'in programda HDP ile ilgili söylediği sözler dikkatleri üzerine çekmişti.

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı! Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Sıcak gelişmelerin ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklı bulunun eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından 4 sayfalık bir mektup paylaştı. Demirtaş paylaşımına, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubum" notunu düştü.

İşte Selehattin Demirtaş'ın, Akşener'e mektubu;

1

2

3

4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı!Hatay'da 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı!
Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem! Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem!
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorumKılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Selahattin Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.