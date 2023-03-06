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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'den ilk açıklama: İlk turda bu işi bitirelim

06.03.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'ndaki adaylık muamması sonrasında düğüm çözüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı toplantı sonrasında SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olarak HDP'den ilk açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "Hayırlı olsun" diyerek "İlk turda bu işi bitirelim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'den ilk açıklama: İlk turda bu işi bitirelim

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı merak ediliyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne noter ne de kumar masasında olmayacaklarını ifade ederek ayrıldığı masaya bugün yeniden oturdu. Saat 16'da başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. SP lideri Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu açıkladı.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrasında HDP'den ilk açıklama geldi. Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdarooğlu'na hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz. İlk turda bu işi bitirelim" dedi.

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