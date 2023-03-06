Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'den ilk açıklama: İlk turda bu işi bitirelim

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı merak ediliyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne noter ne de kumar masasında olmayacaklarını ifade ederek ayrıldığı masaya bugün yeniden oturdu. Saat 16'da başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. SP lideri Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu açıkladı.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrasında HDP'den ilk açıklama geldi. Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdarooğlu'na hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz. İlk turda bu işi bitirelim" dedi.