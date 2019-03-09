CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye oy vermenin uygarlığa oy vermek olduğunu belirterek, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir. Beraber gideceğiz sandığa. Altı okun altına mührümüzü basacağız." dedi. Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden CHP'nin Dalaman Belediye Başkan adayı Muhammet Şaşmaz'ın seçim ofisi önünde halka seslendi. Muğla ve Dalaman'ın ülkenin güzide köşelerinden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu topraklarda özgürce, bağımsız yaşanmasını sağlayan kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade etti. Ülkenin üreterek güçlü olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel ülkede beraber, huzur içinde yaşamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’de yaşamak için, bütün komşularımızla kavgasız, barış içinde yaşamak için bize verdiği bir hedef var. Çağdaş uygarlıkları yakalamak. Onu aşmanın yolu üretimden geçiyor." diye konuştu. Üretilerek dünyada söz sahibi olunacağını vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Üretirseniz sizin bir beka sorununuz olmaz. Üretirseniz herkes size saygı duyar. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Esnaf olarak lokantada hizmet üreteceğiz. Otelde hizmet üreteceğiz. Hayatın her alanında üreteceğiz. Üniversitede bilgi üreteceğiz. Fabrikada çalışarak üreteceğiz. Yani kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, güçlü bir sosyal devleti inşa etmek için üreteceğiz. Her şeyin yolu üretmekten geçiyor. Köylü ve çiftçi üreterek vatandaşların karnı doyar. Samanı dışarıdan getirirseniz, canlı hayvanı dışarıdan getirirseniz, nohudu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, üretmezseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz, Türkiye geride kalır. Üretmek içinde her türlü çabayı göstermek zorundasınız. O nedenle Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu model üretime dayalı bir modeldir. " - "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir" Hizmet üreten, çiftlikte üreten, ahırda üreten ne olursa olsun üreten, bütün vatandaşları sevgi ve saygıyla andığını aktaran Kılıçdaroğlu, kırsalda en çok çalışanların kadınlar olduğunu bildirdi.