CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da

"Üretirseniz sizin bir beka sorununuz olmaz. Üretirseniz herkes size saygı duyar. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Esnaf olarak lokantada hizmet üreteceğiz. Otelde hizmet üreteceğiz. Hayatın her alanında üreteceğiz. Üniversitede bilgi üreteceğiz. Fabrikada çalışarak üreteceğiz. Yani kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, güçlü bir sosyal devleti inşa etmek için üreteceğiz. Her şeyin yolu üretmekten geçiyor. Köylü ve çiftçi üreterek vatandaşların karnı doyar. Samanı dışarıdan getirirseniz, canlı hayvanı dışarıdan getirirseniz, nohudu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, üretmezseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz, Türkiye geride kalır. Üretmek içinde her türlü çabayı göstermek zorundasınız. O nedenle Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu model üretime dayalı bir modeldir. "

- "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir"

Hizmet üreten, çiftlikte üreten, ahırda üreten ne olursa olsun üreten, bütün vatandaşları sevgi ve saygıyla andığını aktaran Kılıçdaroğlu, kırsalda en çok çalışanların kadınlar olduğunu bildirdi.