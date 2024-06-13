'Baronların bittiği an bu oldu!' Uyuşturucu operasyonunda 'Mehmet Şimşek' detayı: Lale, sümbül, orkide... Hepsi aslında birer şifre

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Ekipler çete liderlerini yakalamak için yoğun mesai harcadı. İstanbul'da yakalanan 20 baronla ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ operasyonu anlatırken her baron için ayrı bir çiçek isminin kod olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca Bakan Şimşek'in de operasyonları yakından takip etmesine ayrı bir parantez açıldı.

'ZOR' ZİNCİRİ ANLATTI

Uyuşturucu trafiğinin zincirini gösteren Nihat Uludağ, "Barona uluşabilmek çok zor. Ona ulaşabilmek için zincirinin tüm halkalarını deşifre etmek gerekir. Muazzam zincir operasyonun da ne kadar zor olduğunu anlatıyor." dedi.

GENÇLERE KURULAN TUZAK

"Dünyada en büyük 10 tane baron varsa, bunlar ilk 5'te yer alıyor." diyen Nihat Uludağ, "Milyonlarca genci zehirliyorlar. Basit bir kimyasalla yapılıyor, uyuşturucu haline getiriyor. Çok hızlı yayılıyor. Gençlerin bir çoğu sinir krizi geçirip hayatını kaybediyor. Zombi gören var, şeytan gören var..." ifadelerini kullandı.

"LALE, ORKİDE, SÜMBÜL..."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin muazzam bir çalışma yaptığını belirten Uludağ, "Operasyonda baronlara çiçek ismi verdi. Lale, orkide, sümbül, papatya... Ekipler operasyonda herhangi bir sızıntı olmaması için böyle bir karar aldı." dedi.

"BARONLARIN BİTTİĞİ AN..."

Operasyonun 10 ay sürdüğünü aktaran Nihat Uludağ, "Asla bir baron uyuşturucu sevkiyatına karışmaz, uyuşturucuya el sürmez. Baron da olsanız, bu organizasyon için bir temas kurmanız gerekiyor. Baronlar da kendi aralarında iletişim için ByLock benzeri bir program geliştirmişler. Dünya polisi bu programlardaki deşifreleri yapamadı, Türk polisine verdi. Ekipler operasyonu fiziken de delillendirdi. İşte baronların bittiği an bu oldu." şeklinde konuştu.

OPERASYONDA MEHMET ŞİMŞEK DETAYI

Ekonomi yönetiminin de operasyonu yakından takip ettiğini söyleyen Uludağ, "Toplamda 39 milyar lira nakit para, yüzlerce araç, yüzlerce gayrimenkul ve yüzlerce arsalara el konuldu. 100 milyar liraya yakın uyuşturucudan elde edilen para kamulaştırdı. Biz operasyonlarda Maliye'yi hiç göremezdik. Mehmet Şimşek de bu operasyonu yakından takip etti." dedi.





