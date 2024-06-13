Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Çete üyeleri 'mega hapishaneye' bu halde naklediliyor!

Ülkenin farklı cezaevlerinden 2 bin mahkum, çetelerle mücadelenin sembolü olarak kabul edilen, Tecoluca kasabasındaki "mega hapishane" olarak adlandırılan cezaevine götürüldü. Çete üyelerinin yoğun güvenlik önlemleri altında mega hapishaneye götürüldüğü anları X sosyal medya hesabından paylaşan Bukele, asker ve polise teşekkür etti.

DÜNYAYLA İLETİŞİMİ TAMAMANE KESİLECEK

Bukele, "Orada halkımıza karşı işledikleri suçların cezasını çekecekler. Dünyayla iletişimsiz ve dışarıdaki adamlarına suç işlemeleri için talimat verme imkanı olmadan kalacaklar." ifadesini kullandı.

MAHKUMLARIN O GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Paylaşılan videolarda, çete üyeleri beyaz şort ve yalınayak bir şekilde gardiyanların nezaretindeyken görülüyor.

Resmi rakamlara göre, ülkede ilk kez 27 Mart 2022'de Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinden bu yana 80 bini aşkın kişi gözaltına alındı.

Mega hapishanenin inşasının tamamlanmasından bu yana nakledilen çete üyesi sayısının 10 bini geçtiği belirtiliyor.

KITANIN EN BÜYÜĞÜ

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide 166 hektarlık alanda bulunan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi", Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Yüksek güvenlikli hapishanede 250 polis, 600 asker ve onlarca gardiyan görev yapıyor.

Şilte ve yastık olmadan çelik saclardan yapılan ranzalarda uyuyan mahkumların hiçbir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarına müsaade edilmiyor.

Ülkede diğer cezaevlerinin kapasitesinin ise 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





