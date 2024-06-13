HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı, jandarma devreye girdi

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı, jandarma devreye girdi

13.06.2024 06:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı, jandarma devreye girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi. Formda, 'Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

_67408 (3)

BAZI KIZ ÖĞRENCİLER İÇERİ ALIONMADI

Bugün akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

'ÖĞRENCİLER AÇIK OLDUĞU İÇİN MAALESEF İÇERİYE ALINMIYOR'

Bir veli, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli ise "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Ama bir İmam Hatip Okulu ise kılık kıyafet yönetmenliğinde, başörtü değil de açık vesaire ise tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi’nde, Anadolu Lisesi’nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Bu çocukların anne- babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru" dedi. Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek "Bu elbisemden dolayı beni almadılar" dedi.

_67408 (4)

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan’ın veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrenciler içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

'KADININ KIYAFETİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ANLAMSIZ TARTIŞMA VE UYGULAMALARA BİR YENİSİ DAHA EKLEMİŞTİR'

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde, mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyete alınmadıkları, veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup, sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir. Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafetleri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir. Bu uygulama Cumhuriyet'in 100’üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmayan bir uygulamadır. 28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz. Süreci kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

_67408 (5)

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da dehşet saçtı! Anne ve babasını darbedip, pompalı tüfekle...Elazığ’da dehşet saçtı! Anne ve babasını darbedip, pompalı tüfekle...
Otomobile kurşun yağdırdılar! Yaralılar varOtomobile kurşun yağdırdılar! Yaralılar var
Yahya Üstün duyurdu: THY’nin 130 ülkedeki 347. durağı DenverYahya Üstün duyurdu: THY’nin 130 ülkedeki 347. durağı Denver
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli mezuniyet
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı! Bir ili sarsan olayda yeni gelişme

3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı! Bir ili sarsan olayda yeni gelişme

Engelli kız annesi ve anneannesini kilitleyip, alıkoyup darp etti! Ters kelepçe ambulansa bindirildi

Engelli kız annesi ve anneannesini kilitleyip, alıkoyup darp etti! Ters kelepçe ambulansa bindirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.