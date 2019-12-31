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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan yeni yıl mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal, “2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “2019 yılında yaşadıklarımız, 2020 yılına dair umutlarımızı artırıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal, “2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “2019 yılında yaşadıklarımız, 2020 yılına dair umutlarımızı artırıyor. Çünkü 2019 bir kırılmanın yılıdır. 2019, “Kibre” karşı alçakgönüllülüğü, “Kendisini ve yandaşlarını zengin kılmayı amaçlayana” karşı hep birlikte üretmeyi ve paylaşmayı, ‘Tahammülsüzlüğe’ karşı hoşgörüyü savunanların yılıdır. 2019, sadece ‘Kendileri için adalet isteyenlere’ karşı ‘Herkes için adalet’ diyenlerin birlikteliğinin yılıdır. 2019, ‘Kendisi gibi düşünmeyenleri düşman görenlere’ karşı, fikri ve vicdani özgürlüğü savunanların yılıdır. Bu sayededir ki 2019 yılında, Mart’ın sonunu bahar kıldık. Bu başarıyı, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı olarak görmüyoruz. Bu başarı, “Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma” hedefimiz doğrultusunda kurulmuş Millet İttifakı’nın ve tüm demokratların, vatanseverlerin başarısıdır.31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde tercihlerimizi demokrasiden yana yaptık; bu sayede karamsarlığın yerini umut, tereddüttün yerini azim ve kararlılık aldı” ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
2020 yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. 2020, liyakate dayalı istihdam politikasını, şeffaflığı, kuvvetler ayrılığını, parlamenter demokrasiyi savunanların, erkek egemen şiddete boyun eğmeyen kadınların ve akla, vicdana, ahlaka sığmayan dayatmaları reddeden gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği; hak, hukuk ve adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin kökleştiği bir yıl olacak. 2020, siyasi iktidarın yok saydığı ekonomik krizin oluşturduğu ağır tablonun, toplumsal dayanışma ve planlı üretim politikasıyla ortadan kalkacağına inananların daha çok öne çıktığı bir yıl olacak. 2020, komşularımızla barış içinde yaşamak isteyenlerin, fabrika bacalarının yeniden tütmesini, çiftçimizin tarlasıyla, çocuklarımızın bilimsel, çağdaş ve laik bir eğitimle buluşmasını isteyenlerin sesinin yükseldiği bir yıl olacak. Çünkü 2020, yaşanan tüm acılara ve baskılara rağmen ’Her şeyin güzel’ kılındığı 2019’un umut dolu devamıdır. Hatırlayın; yüz yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ’tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu idrak edemeyenlere’ inat, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş hazırlıklarını 1 Ocak 1920’de, Ankara Ziraat Mektebi’nin sobayla ısıtılan bir odasında başlatmıştı. Demem odur ki, içinde bulunduğumuz durum ve koşullara rağmen 100 yıl öncesinin de verdiği ilhamla, ülkemizi en kısa sürede hak, hukuk ve adalet temelinde huzura kavuşturacağımızı biliyorum. Bu duygularla, Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in manevi şahsında terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize, 2019 yılında kaybettiğimiz sevdiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum. İnanın; 2020’de Her şey çok daha güzel olacak!”

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