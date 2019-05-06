CHP Genel Merkezi önünde eylem

Elinde "Oğlum için adalet, CHP sınıfta kaldı" yazılı pankartla parti genel merkezi önüne gelen Ahmet Sönmezer, pankreas hastası oğlunun tedavisini yaptıramadığını söyledi.

CHP'li olduğunu ve bir süre partinin Adana teşkilatında görev aldığını kaydeden Sönmezer, doktorların, vatani görevini yaparken rahatsızlanan oğlunun tedavisinin Ankara'da yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye ulaşmasına rağmen bir yardım görmediğini savunan Sönmezer, daha önce geldiği CHP Genel Merkezi'nde de kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini, derdini anlatamadığını ileri sürdü.

Sözmezer, Adana'da tedavi bekleyen oğlunun durumunun çok kritik olduğunu söyledi.

Açıklamasının ardından yürüyüşü sırasında yara olan ayaklarını gösteren Sönmezer, elinde taşıdığı "Oğlum için adalet, CHP sınıfta kaldı" yazılı pankartın üzerine "çarpı işareti" çizdi.

Daha sonra "Tek çare Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bahçeli" yazılı pankart açan Sönmezer, yardım için MHP Genel Merkezi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edeceğini belirterek, parti genel merkezinden ayrıldı.

