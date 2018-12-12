CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı siyasi partilerin, "Kimse vatandaşa 'sokağa çık' demesin" söyleminde bulunduğunu belirterek, "Biz de diyoruz ki kimse vatandaşı sokağa çıkartacak duruma düşürmesin." dedi.

Özkoç, TBMM'de beraberinde milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, görüşmeleri süren 2019 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletten alınan paralarla oluşturulan bütçenin nasıl harcanacağına ilişkin bütçe görüşmeleri yapıldığını ifade eden Özkoç, "Türkiye büyük bir sıkıntının eşiğindeyken dört duvar arasında bütçe görüşmeleri yapılıyor, parmaklar hızla kalkıp iniyor. Milletvekilleri olarak isyan ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşın sadece kazandıklarından değil, kazanmadıklarından da para toplandığını öne süren Özkoç, vatandaşın ekmek, su alırken, hatta uyurken dahi vergi ödediğini söyledi. Özkoç, toplanan paraların millete hizmet olarak dönebilmesi için denetim de yapılmadığını, Sayıştayın denetleyemediğini, denetleyenlerin görevden alındığını öne sürdü.