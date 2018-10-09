"CHP hükümete ekonomik danışmanlık yapabilir"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, ekonomi denetiminin gerçek anlamda yerli ve milli olmasını istediklerini belirterek, "Biz, CHP olarak hükümete ekonomik danışmanlık yapacak birikime sahibiz ve istedikleri takdirde hükümete bu danışmanlığı yapabiliriz." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, Batman'daki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

ABD'li danışmanlık şirketi Mckinsey'in, 16 bakanlığın temsilcilerinin bulunacağı Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'ni "denetleyeceğini" belirten Şahin, "ABD'li şirkete diyoruz ki 'Biz devleti yönetemiyor ve denetleyemiyoruz, gel bunu sen yap.' ABD şirketinden danışmanlık hizmeti almakta hükümet. Saman, buğday, et ithalatından sonra akıl da ithal etmeye başladı." diye konuştu.

Danışmanlık hizmeti alınmasıyla Türkiye ekonomisinin kozmik odasının ABD şirketine açıldığını, geçmişinde şaibeler bulunan bu şirketin ABD'den bağımsız hareket edemeyeceğini öne süren Şahin, "Bu danışmanlık şirketi bir ekonomik FETÖ haline gelmesin. 15 Temmuz'un ekonomik ayağını yaşamayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.