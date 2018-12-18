CHP İstanbul, Antalya ve Bursa dahil yaklaşık 400 adayını açıklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in isimleri öne çıktı.

ANKARA, İZMİR VE MERSİN ADAYLAR 24 ARALIK'TA

Ankara, İzmir ve Mersin ile birlikte 10 ilin belediye başkan adaylarının 24 Aralık'ta açıklanacağı öğrenildi.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ

Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşulurken, Sinan Aygün ve Cengiz Topel için de anketler yapıldığı belirtildi.

İZMİR'DE TUNÇ SOYER İSMİ ÖNE ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adı öne çıktı.

YAKLAŞIK 400 ADAY AÇIKLANACAK

CHP, bugün yaklaşık 400 ilçenin başkan adayını daha kamuoyuna duyuracak.

İstanbul'un CHP'li belediyelerinde kimin aday olacağının 15 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. İstanbul´da bazı ilçeler için milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel,Mahmut Tanal'ın isimleri geçiyor.

