HABER

CHP İstanbul, Antalya ve Bursa dahil yaklaşık 400 adayını açıklanacak

SEÇİM HABERLERİ  | 18.12.2018 08:31 | Son Güncelleme

CHP bugün Parti Meclisi’ni toplayacak. Toplantı sonrası İstanbul, Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bugün açıklanması bekleniyor.

CHP İstanbul, Antalya ve Bursa dahil yaklaşık 400 adayını açıklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in isimleri öne çıktı.

ANKARA, İZMİR VE MERSİN ADAYLAR 24 ARALIK'TA

Ankara, İzmir ve Mersin ile birlikte 10 ilin belediye başkan adaylarının 24 Aralık'ta açıklanacağı öğrenildi.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ

Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı konuşulurken, Sinan Aygün ve Cengiz Topel için de anketler yapıldığı belirtildi.

İZMİR'DE TUNÇ SOYER İSMİ ÖNE ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adı öne çıktı.

YAKLAŞIK 400 ADAY AÇIKLANACAK

CHP, bugün yaklaşık 400 ilçenin başkan adayını daha kamuoyuna duyuracak.

İstanbul'un CHP'li belediyelerinde kimin aday olacağının 15 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. İstanbul´da bazı ilçeler için milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel,Mahmut Tanal'ın isimleri geçiyor.

Sahilde yürürken fark etti! Görünce şoka girdiSahilde yürürken fark etti! Görünce şoka girdi
Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?
Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağızOlay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019 yerel seçim CHP aday istanbul Antalya Bursa izmir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız

Olay yaratan iddiaya yanıt: Hukuki işlemleri başlatacağız

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

AK Parti Genel Merkezi'nden 50 milyon liralık 'bayrak' çağrısı

AK Parti'den partilere 50 milyon liralık 'bayrak' çağrısı

Yerel seçim için CHP'nin yaklaşık 400 adayı daha açıklanacak

Yaklaşık 400 adayı daha açıklanacak

CHP Şişli adayı kim olacak? Mustafa Sarıgül'den Nagehan Alçı'ya telefon

Mustafa Sarıgül'den Nagehan Alçı'ya telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.