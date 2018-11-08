CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "AK Parti yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edecekti ama bırakın yoksulluğu kaldırmayı, siyaseti yoksulluğun üzerine kurdular." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 460 milyar dolar dış borcu olduğunu ifade ederek, "Türkiye, tarihinin en ağır dış borcu yükümlülüğü altında. Bu paranın 246 milyar doları da kısa vadede, bir yıl içinde ödenmek durumunda. Türkiye'nin bu parayı bulma şansı yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Bekaroğlu, bu bütçede sosyal yardımların büyük yer tuttuğunu kaydetti.

Mehmet Bekaroğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin iktidara geldiği zaman, 3Y formülü vardı; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceklerdi. Yoksullukla mücadele için gelmişlerdi ama bırakın yoksulluğu kaldırmayı, siyaseti yoksulluğun üzerine kurdular. Yoksulluğu derinleştiriyorlar ve ülkeyi oradan yönetiyorlar."

Türkiye'de yoksulluğa ayrılan paranın yıllar boyunca giderek arttığını ifade eden Bekaroğlu, "16 milyona yakın hane, aile sosyal yardım alıyor. Yani 31 milyon insan sosyal yardımlarla ayakta duruyor, bu 31 milyonun 15 milyonu da seçmen." dedi.

CHP'li Bekaroğlu, sosyal yardımlar için 2019 bütçesinde 32 milyar lira para ayrıldığını ifade ederek, gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmadan yoksulluğun azaltılamayacağını söyledi.

