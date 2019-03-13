Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "CHP karşı çıkma geleneği üzerine inşa edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Türkiye'nin az bir parayla çok büyük sağlık hizmeti veren bir ülke olduğunu vurguladı.

Akdağ, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) sadece yüzde 4,5'ini sağlığa harcadığını belirterek, bu oranın ABD'de yüzde 17'den fazla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının ise yüzde 9'u aştığını anlattı.

Ankara'da açılışı yapılacak şehir hastanesine de değinen Akdağ, mükemmel bir ortam sağlamalarına rağmen CHP'nin bu hizmete de karşı çıktığını söyledi. Akdağ, şöyle devam etti:

"CHP karşı çıkma geleneği üzerine inşa edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar. Hastaneleri birleştirirsin, 'İşçinin, memurun hastanesi neden ayrı olsun, herkes, tüm vatandaşlar aynı hastaneden faydalansın dersin' karşı çıkarlar. Aile hekimliği oluşturur, hekimi vatandaşın ayağına getirirsin karşı çıkarlar. Vatandaş da bunu bildiği için bu partiye yol vermiyor."