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"CHP karşı çıkma geleneği üzerine inşa edilmiş"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ: - "CHP karşı çıkma geleneği üzerine inşa edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar"

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "CHP karşı çıkma geleneği üzerine inşa edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Türkiye'nin az bir parayla çok büyük sağlık hizmeti veren bir ülke olduğunu vurguladı.

Akdağ, Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) sadece yüzde 4,5'ini sağlığa harcadığını belirterek, bu oranın ABD'de yüzde 17'den fazla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının ise yüzde 9'u aştığını anlattı.

Ankara'da açılışı yapılacak şehir hastanesine de değinen Akdağ, mükemmel bir ortam sağlamalarına rağmen CHP'nin bu hizmete de karşı çıktığını söyledi. Akdağ, şöyle devam etti:

"CHP karşı çıkma geleneği üzerine inşa edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar. Hastaneleri birleştirirsin, 'İşçinin, memurun hastanesi neden ayrı olsun, herkes, tüm vatandaşlar aynı hastaneden faydalansın dersin' karşı çıkarlar. Aile hekimliği oluşturur, hekimi vatandaşın ayağına getirirsin karşı çıkarlar. Vatandaş da bunu bildiği için bu partiye yol vermiyor."

Millet İttifakı'nın eleştiren Akdağ, bu ittifakın ortak bir idealinin bulunmadığını söyledi.

"Şöyle bir idealleri var yalnız; Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatalım, Cumhur İttifakı'nı zayıflatalım." ifadesini kullanan Akdağ, "Yahu arkadaş zayıflatmak üzerine siyaset mi yapılır? Sen millete hangi hizmeti yapacağını konuşsana. Konuşamazlar çünkü HDP dediğiniz parti haddizatında PKK'nın siyasi uzantısı konumuna gelmiştir. Senelerdir böyle götürüyorlar meseleyi. Milletimiz bunu gördü." diye konuştu.

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Recep Akdağ Yalova

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