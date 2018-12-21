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CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

"Herkes 'yok' denilen ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor"

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Herkes 'yok' denilen ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor." dedi.

Baltacı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu'nun Tosya ilçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tosya denince akla kapı üretimi, tarım, pirinç, hayvancılık, tuğla fabrikaları, tekstil geldiğini; bunca sanayi ve tarımsal üretime rağmen Tosya'nın da Kastamonu gibi "üvey evlat muamelesi gördüğünü" öne süren Baltacı, Tosya’da, yılların emeği, dededen kalma atölyeler, Tosya ekonomisinin bel kemiği fabrikaların krize karşı koymak için ya belli günlerde çalıştığını ya işçi çıkarttığını ya da daha fazla direnemediği için kapısına kilit vurduğunu savundu.

Esnafın nerdeyse yüzde 80'inin bankalara borçlu olduğunu dile getiren Baltacı, "Yenilenebilir, yeniden kullanılabilir ve sağlıklı olan ahşap sektöründe ihtisaslaşan Tosyalı üreticiye mutlaka sahip çıkılması gerekiyor." dedi. Baltacı, şunları söyledi:

"Çeltik üretenden pazarda sütünü satana, kuşak dokuyandan ormanda çalışan köylüsüne, herkes 'yok' denilen ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor.

Tosya'da bin 500’e yakın işçi, geçmiş ay maaşlarını ve tazminatlarını alamadan kış ortasında işsiz kaldı. Bu işçiler; kiralarını, elektrik, doğalgaz ve su faturalarını nasıl ödeyecek? Çocuklarının eğitim masraflarını nasıl karşılayacak?

Bütçe görüşmelerinde her soruyu geçiştirenler, tozpembe tablo çizen sayın Bakanları Tosya’ya davet ediyorum. Organize sanayi bölgesini, atölyeleri birlikte ziyaret edelim. İşten çıkarılan çaresiz durumda kalan işçilerle bir araya gelelim. Türkiye’deki işçinin durumunu Tosya'da görelim, memleketin gerçeklerini onlardan dinleyelim."

Artan maliyetler gittikçe çeltik üreticisinin işlerini zorlaştırdığını ifade eden Baltacı, verilen onca söze rağmen Tosya-Kastamonu kara yolunun halen yapılmadığını; hastanede doktor eksiğinin bulunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ahşap Hasan Baltacı işsizlik Tosya

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