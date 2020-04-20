CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in, evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Şenel ve eşi yaralandı.

Saldırı haberini CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker duyurdu.

Sosyal medyada açıklamada bulunan Göker, “Yeşilova belediye Başkanımız ve eşi bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı” ifadelerini kullandı.

MÜMTAZ ŞENEL VE EŞİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Göker, Şenel ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek Başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in sol diz, sol ayak ve sağ ayağından, eşinin ise sağ ve sol ayağından yaralı olduğunu belirterek, "Bugün sabah 04.35'te, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Milletvekili Mehmet Göker, olayın nedeniyle ilgili somut bir bilgileri olmadığını, konunun gün içinde netleşeceğini söyledi.

Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

(DHA)



