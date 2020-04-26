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'CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Fatma Şahin'den yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2020 07:41 | Son Güncelleme

AK Parti'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bidebunudinle programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yaptığı "FETÖ ve PKK benzetmesi"yle ilgili sorulan soruya "Yok, bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını vermişti. Bu sözlerin ardından sosyal medyada gündeminde ilk sıraya oturan Şahin yeni bir açıklama yaptı.

'CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Fatma Şahin'den yeni açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bidebunudinle programında Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin sorularını yanıtlamış ve "İzleyicilerden şöyle bir soru var. FETÖ-PKK benzetmesi var CHP'li belediyeler için, bunun için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yok, bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemlerimiz farklı olsa bile oturulur konuşulur. Böyle bir benzetme üzerinden de gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını vermişti.

Fatma Şahin bu sözlerin ardından kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk sırasına otururken, kendisine destek olanlar da tepki gösterenler de vardı.

FATMA ŞAHİN'DEN YENİ AÇIKLAMA: BİR AK PARTİLİ OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZIN BELİRLEDİĞİ POLİTİKALARA AYKIRI BEYANDA BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Tartışmalar üzerine Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir. Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliklerle koordine olmadıklarını söylediği CHP'li belediyelerin salgına karşı yardım girişimlerine tepki göstererek, "Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" demişti.

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