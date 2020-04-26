'CHP'li belediyelere yapılan FETÖ-PKK benzetmesini doğru bulmuyorum' sözleriyle gündem olmuştu! Fatma Şahin'den yeni açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bidebunudinle programında Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin sorularını yanıtlamış ve "İzleyicilerden şöyle bir soru var. FETÖ-PKK benzetmesi var CHP'li belediyeler için, bunun için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yok, bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemlerimiz farklı olsa bile oturulur konuşulur. Böyle bir benzetme üzerinden de gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını vermişti.

Fatma Şahin bu sözlerin ardından kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk sırasına otururken, kendisine destek olanlar da tepki gösterenler de vardı.

FATMA ŞAHİN'DEN YENİ AÇIKLAMA: BİR AK PARTİLİ OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZIN BELİRLEDİĞİ POLİTİKALARA AYKIRI BEYANDA BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Tartışmalar üzerine Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir. Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.