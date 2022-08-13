CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından toplantı sonrası ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da bir araya gelirken, partinin geleneksel hale gelen 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katıldı.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDELERİ

Ekonomideki gelişmeler ve hayat pahalılığı gibi konuların konuşulduğu toplantıda, bir de çağrı yapıldı. 11 belediye başkanı tarafından imzalanan ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili iyileştirmenin bir an önce yapılması çağrısında bulunuldu.



