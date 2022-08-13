HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından toplantı sonrası ortak açıklama

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından toplantı sonrası ortak açıklama

13.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bu kez Tekirdağ'da bir araya geldi. Geleneksel hale gelen toplantıların 11'incisi düzenlenirken, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yayınlandı. Güncel ve ekonomik birçok konunun görüşüldüğü toplantıda, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da çağrı yapıldı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından toplantı sonrası ortak açıklama

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da bir araya gelirken, partinin geleneksel hale gelen 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katıldı.

c8c544cf71149a6e083e7583dc1be6c7

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDELERİ

Ekonomideki gelişmeler ve hayat pahalılığı gibi konuların konuşulduğu toplantıda, bir de çağrı yapıldı. 11 belediye başkanı tarafından imzalanan ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili iyileştirmenin bir an önce yapılması çağrısında bulunuldu.

JKHMHGM

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! İtiraz etti, haklı bulunduAracı olan herkesi ilgilendiriyor! İtiraz etti, haklı bulundu
Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi
Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
CHP belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

Jandarma Genel Komutanlığın tarihinde bir ilk!

Jandarma Genel Komutanlığın tarihinde bir ilk!

Akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

Akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

Kocaeli’deki cinayette ürperten detaylar: Yıkarken gördüm

Kocaeli’deki cinayette ürperten detaylar: Yıkarken gördüm

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.